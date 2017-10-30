Опубликовано видео мощной снежной бури в украинских Карпатах

Склоны в Карпатах покрыты толстым слоем снега, к тому же в горах дует сильный ветер.

В сети появилось видео мощной метели на карпатском курорте Буковель. Ролик опубликован на одноименной странице в Facebook.

Ролик, попавший в сеть, был снят на камеры наблюдения. Склоны покрыты толстым слоем снега, к тому же в горах дует сильный ветер.

"А наверху еще больше снега", – прокомментировали пост его авторы.

Ролик уже собрал 7,6 тысяч лайков, а пользователи активно делятся впечатлениями в комментариях под видео, пишет УНИАН.