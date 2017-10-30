Россиянин приговорен в Норвегии к 9 месяцам за самодельную бомбу

Суд Осло приговорил к девяти месяцам тюрьмы 17-летнего россиянина, задержанного за закладку самодельного взрывного устройства. Его заподозрили в связях с экстремистами. Россиянин своей вины не признал.

17-летний выходец из России, имя которого не полиция не называет, был задержан в апреле неподалеку от центра столицы Норвегии по подозрению в подготовке взрыва. Несколькими часами ранее полиция сообщила, что в центре города было обнаружено "примитивное взрывное устройство".

Полиция уничтожила бомбу на месте, а позже выпустила описание взрывного устройства - по словам полицейских, основными его компонентами были жидкость для зажигалок и фрагменты проволочной сетки, сообщает ВВС.

Задержанный признал, что заложил взрываное устройство. Молодого человека арестовали по подозрению в нарушении антитеррористического законодательства, но на суде предъявили лишь обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Прокурор требовал приговорить молодого человека к двум годам лишения свободы. Из назначенного по приговору тюремного срока вычтут 210 дней, отбытых россиянином под стражей в ожидании суда.

Как заявил в понедельник адвокат приговоренного Джавид Шах в беседе с местной радиостанцией NRK, его клиент по-прежнему настаивает на том, что не собирался приводить устройство в действие в людном месте, а хотел испытать его за городом, в лесу.

"Мой клиент разочарован решением суда в части определения его вины, но также счастлив, что суд назначил ему значительно менее тяжелое наказание, чем просило обвинение," - заявил Шах в беседе с местной радиостанцией NRK.