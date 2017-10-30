Нарушение правил грудного вскармливания едва не обернулось трагедией. В муниципальную больницу №1 доставили малыша девяти дней от роду, который чуть не погиб,захлебнувшись материнским молоком. Случилось это в субботу. Мальчик уже идет на поправку.
"Состояние ребенка сейчас - средней тяжести. Его госпитализировали вместе с матерью.
Проблем с дыхательной системой нет, мама продолжает грудное вскармливание", - сказала неонатолог Юлия Гаврилуца.
По словам врачей, это первый такой случай с начала года. Но оказывать первую помощь ребенку должна уметь каждая мама.
"Ребенка нужно сразу отстранить от груди, а дальше - держать его в горизонтальном положении и легкими постукиваниями помочь откашляться. Если личико ребенка краснеет, берем его за подбородок и кладем на руку, а затем - пять легких движений по спине", - рассказала консультант по грудному вскармливанию Людмила Каракальчева.
Этому будущих мам учат и на специальных курса в роддомах и поликлиниках.
"Когда кладем ребенка в кроватку, головка должна быть повернута влево или вправо.Если положить ребенка на спину, он может захлебнуться", - сказала пациентка Татьяна Бачу.
Строго следовать правилам нужно и при искусственном вскармливании. В прошлом году был зарегистрирован случай, когда ребенок погиб, захлебнувшись смесью.
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