На улицах исландского города Исафьордюр появилась инновационная трехмерная зебра, которая не только отлично выглядит, но и делает улицы более безопасными. Как утверждают авторы проекта, "парящие" полоски помогают водителям лучше разглядеть пешеходов, сообщает Metro.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как выглядит трехмерная зебра. Со стороны кажется, будто полоски для пешеходов висят в воздухе, пишет vesti.ru
Автор проекта Ральф Трюлла рассказал, что подсмотрел идею трехмерных пешеходных переходов у коллег из индийского города Нью-Дели.
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