Воронин сослался на тот факт, что на прошлой неделе пограничная полиция запретила въезд российского ученого и журналиста Михаила Делягина, который прибыл в Кишинев по приглашению ПКРМ и должен был посетить международную конференцию, передает unimedia.info. Согласно информации в СМИ, представители правоохранительных органов мотивировали отказ пускать россиянина в страну тем, что он не сумел аргументировать цель своего визита, хотя, по словам коммунистов, он представил сотрудникам полиции напечатанную версию приглашения, которое он получил со стороны ПКРМ. "Полагаем, что отвратительный запрет на въезд в Молдову российского ученого является не чем иным, как действием, направленным против ПКРМ, которая, как известно, является парламентской партией.
Оцениваю произошедшее, как отвратительную и дерзкую попытку дискредитировать образ нашей страны, прямо оскорбив не только известного русского ученого, но и всех организаторов и участников международной конференции, прибывших в Кишинев из 15 европейских стран.
Мой гнев также вызывает то, что силовые структуры страны, в том числе - под Вашим непосредственным руководством, тренируются в "охоте на ведьм", издеваясь над гражданами, учеными и журналистами, которые не представляют никакой опасности для нашей страны, в то время как в республику безнаказанно прибывают враги нашего государства, такие как Траян Бэсеску, Алекс Григорьевс и другие, открыто призывающие к ликвидации Республики Молдова и активно вмешивающиеся в политику нашей страны, оскорбляют наш народ и не признают нашу государственность", говорится в сообщении, отправленном Владимиром Ворониным.
Более того, председатель ПКРМ запросил письменного объяснения произошедшему.
"Являясь депутатом Парламента Республики Молдова и лидером Партии коммунистов Молдовы, стороной, которая пригласила Михаила Делягина на международную акцию, я прошу, чтобы все обстоятельства, касающиеся данной ситуации, и конкретные причины, по которым Делягину запретили въезд в Молдову, а также основания применения ограничительных мер по отношению к нашему гостю, были предоставлены мне в письменном виде. Я также настаиваю на том, чтобы вы, как министр МВД, публично извинились перед господином Михаилом Делягиным.
И самое главное, г-н Жиздан, вы обязаны строго соблюдать Закон и Присягу, а не подчиняться бессовестным политикам, пришедшим к власти неконституционным путем", заключил Воронин в письме.
Министерство внутренних дел пока не отреагировало на обращение, сообщает point.md
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