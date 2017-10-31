Отстраненный от власти глава Каталонии уехал в Брюссель

Отстраненный от должности властями Испании глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию, заявил нанятый им бельгийский адвокат Поль Бекаерт.

Адвокат не уточнил, собирается ли Пучдемон просить политического убежища в Бельгии. По его словам, Пучдемон нанял его для возможной юридической защиты, сообщает ВВС.

"Если ему понадобится юридическая защита, я буду представлять его", - сказал адвокат.

Прокуратура Испании угрожает выдвинуть против Пучдемона и его коллег обвинения в организации мятежа в связи с проведенным 1 октября референдумом о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию.

Сразу после этого испанский сенат ввел в автономии прямое правление из Мадрида, а следом правительство Испании объявило о роспуске каталонского парламента и назначило новые выборы на 21 декабря.

Премьер страны Мариано Рахой объявил о снятии с должности главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и пообещал добиться признания каталонской декларации независимости незаконной.