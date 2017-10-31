Поезд, названный именем Анны Франк, вызвал скандал в Германии

Главному немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn пришлось оправдываться после того, как стало известно о решении назвать один из высокоскоростных поездов в честь Анны Франк - еврейской девочки, ставшей одной из самых известных жертв нацизма.

Анна Франк вошла в список 25 известных жителей Германии, которых выбрало экспертное жюри на основе народного голосования.

Депутат парламента от Христианско-социального союза Ирис Эберль назвала такой выбор неуважением к жертвам нацизма, так как Анну Франк, как и других евреев, поездами отправляли в лагеря смерти.

Представительница Deutsche Bahn Антье Нойбауер объяснила выбор тем, что Анна Франк стала символом толерантности, пишет ВВС.

Кроме того, по словам Нойбауэр, девочка олицетворяет собой идею мирного сосуществования разных культур, которое сегодня важнее, чем когда-либо.

Родившаяся в Германии в еврейской семье Анна Франк после прихода Гитлера к власти вместе с семьей скрывалась от преследования нацистов в Нидерландах. В своем знаменитом дневнике она описала, как пряталась от гестаповцеы в оккупированном Амстердаме. Ее дневник был опубликован и стал мировым бестселлером.

Семью Анны отправили в концлагерь Освенцим в 1944 году. Сама Анна погибла в лагере Берген-Бельзен, когда ей было 15 лет.