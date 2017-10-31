Сильвия Раду экс-директор Gas Natural Fenosa претендует на позицию вице-примара

Бывший директор Gas Natural Fenosa Сильвия Раду претендует на должность вице-примара. Это заключение следует из повестки дня заседания муниципального совета Кишинева. Объявление было сделано муниципальным советником от политического формирования "Наша партия" Илианом Кашу. Первым пунктом измененной повестки дня заседания мунсовета стоит рассмотрение кандидатур на должность вице-примара столицы. На кресло вице-примара претендуют бывший директор Gas Natural Fenosa Сильвия Раду и советник от Европейской народной партии Молдовы Руслан Кодряну.

По крайней мере, к этому умозаключению можно прийти, основываясь на документе, который был опубликован Илианом Кашу в социальных сетях.

"Только что узнал об измененной повестке дня сегодняшнего заседания муниципального совета Кишинева. Вот приоритетный вопрос: выборы Сильвии Раду на должность вице-примара", - написал местный избранник на своей странице в Facebook.

"Я пришел на полчаса раньше. Нам представили исправленную повестку дня, в которой появился вопрос о выборах вице-примара. Это новшество. Кого представляет бывший руководитель Gas Natural Fenosa Сильвия Раду? Кто ее предложил, сколько у нее голосов? Думаю, что необходимые голоса обсуждаются в коридоре. Лично мы не будем голосовать за человека, который получал ежемесячную заработную плату в размере 250 тысяч леев, выплаченную из мизерной пенсии наших дедушек и бабушек", - заявил Илиан Кашу до заседания муниципального совета Кишинева.