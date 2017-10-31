Названы две кандидатуры на пост заместителя столичного мэра

Руслан Кодряну и Сильвия Раду возможно, станут новыми заместителями столичного мэра. Эти кандидатуры исполняющий обязанности градоначальника Нистор Грозаву предложил обсудить на заседании муниципального совета.

Руслан Кодряну - муниципальный советник Народно-европейской партии. А Сильвия Раду - бывший директор компании "Gas Natural Fenosa", в 2016 она баллотировалась в президенты Молдовы. Столичная мэрия осталась без заместителей мэра еще весной.

В конце апреля Нистора Грозаву задержали по делу о платных парковках, затем он вернулся к работе в должности исполняющего обязанности градоначальника. А в конце мая 2016 по коррупционному делу задержали и Влада Котеца.





