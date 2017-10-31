Подготовка к выборам 2018: определены границы 51 одномандатного округа

46 одномандатных округов создадут в Молдове, 11 из них будут в Кишиневе, по два - в Бельцах и Гагаузской автономии, и один в Тараклии.

Для диаспоры определили три - на востоке и западе евразийского континента и один - в США и Канаде. А на левом берегу Днестра опредили границы двух одномандатных округов.



"Северная часть до Дубоссар, Каменка, Рыбница и Дубоссары - это один округ, и второй - Григориополь, Тирасполь и Слободзия. Да, немногие из них голосуют, но если мы считаем это нашей территорией, надо, чтобы она тоже была представлена".

Некоторые пункты документа вызвали недовольство советника президента Игоря Додона и представителя партии социалистов. Однако большинство проголосовало за. Предложения направят на утверждение правительству.



Закон о введении смешанного голосования предусматривает выборы в парламент по следующей схеме - 50 депутатов будут избирать по партийным спискам, а 51-ого - прямым голосованием граждан.