Последствия сильного ветра: четыре села в двух районах страны все еще остаются без света

Четыре населенных пункта в Теленешстком и Страшенском районах все еще остаются без электроэнергии из-за сильного ветра.

Оранжевый код в связи со шквалистым ветром, объявленный метеорологами, остается в силе и сегодня в северных и центральных районах. На юге действует желтый код. Скорость ветра будет достигать 90 километров в час. В связи с этим возможно падение деревьев и обрыв электропроводов. Кроме того, служба СЧС призывает людей не сжигать бытовые отходы и листву, так как в условиях сильного ветра любая искра может спровоцировать пожар.



eSP.md



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