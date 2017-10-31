В Оргееве создадут 2500 новых рабочих мест

Две с половиной тысяч новых рабочих мест создадут в Оргееве. Немецко-японская компания Sumitomo Electric Bordnetze открыла фабрику по производству автомобильных электропроводов, которая занимает 27 тысяч квадратных метров. Инвестиции составили 30 миллионов евро.



"Это станет удачным проектом, потому что в результате выиграют все: и компания, и бюджет страны, и бюджет города, а также местные жители, у которых есть шанс получить стабильную работу на достойных условиях", - сказал директор представительства SBNEMD Игорь Корман.



"Японский капитал, немецкие технологии, польский опыт и полное участие молдаван. Все это говорит о том, что мы обречены на успех", - сказал исполнительный директор Sumitomo Electric Bordnetze Оливер Шахт.



Сейчас на фабрике в европейских условиях трудятся 500 рабочих. Им предоставили полный социальный пакет и зарплату в шесть с половиной тысяч леев. Люди говорят, что благодаря этой компании откажутся от идеи уехать за границу.



Премьер Павел Филип отметил, что открытие фабрики является доказательством того, что страна движется в правильном направлении.



"Иностранные инвесторы не приезжают просто так. Для этого надо приложить немало усилий. Мы очень много сделали, может, не все обращали внимание, когда мы говорили о реформах по улучшению бизнес-среды", - сказал премьер-министр Павел Филип.



По статистике, общий объем инвестиции в свободные экономические зоны составил более 305 миллионов долларов. Всего в стране 15 фабрик, работающих в области автомобилестроения.



"В ближайшие два года планируем привлечь инвестиций на 250 миллионов долларов и увеличить вдвое число трудоустроенных в свободных экономических зонах. Сейчас в них работают более 12 с половиной тысяч человек", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.



Недавно состоялась встреча замминистра экономики и инфраструктуры Виталия Юрку с представителями японской компании, которая занимается производством стальных компонентов. Фирма выразила заинтересованность инвестировать в завод по производству сельскохозяйственного оборудования в Молдове.





