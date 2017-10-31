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Власти Молдовы просят отсрочки для завершения строительства дороги в Унгенах
// фото: YouTube
11:59, 31 Oct 2017
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Власти Молдовы попросили у Европейской комиссии отсрочки для завершения строительства кольцевой дороги в Унгенах. Министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык заверил, что шоссе будет сдано в эксплуатацию на месяц позже запланированного, а именно - в конца ноября.

Проект стоимостью свыше 11 миллионов евро, который финансирует Европейская комиссия, почти на 20 километров сократит расстояние до таможни в Скуленах и нового моста через Прут.

"Согласно контракту, мы можем продлить работы до 6 декабря. Мы оказываем легкое административное давление на компанию-застройщика, чтобы строительство завершилось в ноябре. К сожалению, метеоусловия последних двух недель помешали нам довести работы до конца", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык. 

Министр также заявил, что в следующем году на ремонт дорог в госбюджете будет предусмотрено почти пять миллиардов леев. Отремонтируют национальные трассы и местные дороги, связывающие населенные пункты. 

На эти цели Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк уже выделили почти 400 миллионов евро. Власти ведут переговоры с делегацией Международного валютного фонда, которая находится с визитом в нашей стране. 

"На ремонт дорог стараемся получить как можно больше ресурсов и максимально их использовать", - добавил министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык. 

В 2018 в приоритетном порядке отремонтируют национальную трассу, связывающую Комрат, Вулканешты и Джурджулешты. 

В прошлом году из Дорожного фонда выделили почти полтора миллиарда леев, из которых 385 миллионов потратили на ремонт местных дорог.




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