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Председатель фракции ЛП в КМС Ион Чебану утверждает,что референдум это политическая расправа
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12:03, 31 Oct 2017
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Либеральная партия призывает жителей столицы бойкотировать референдум, потому что существует целый ряд правовых аргументов, которые доказывают, что он является незаконным и порождает только беспорядок.

Референдум сам по себе является демократическим мероприятиям, если соблюдаются все правила.Однако когда того, кого хотят отправить в отставку не принимают в качестве участника и за это массово голосуют члены ПСРМ, такой референдум является ничем иным, как политическая расправа. Об этом заявил председатель фракции ЛП в КМС Ион Чебану в ходе публичных дебатов на тему: „Референдум анти-Киртоакэ: идем или бойкотируем, куда и почему ставим „галочку”?”, передает IPN.

По его мнению, у граждан нет мотивов участвовать в этом плебисците, который является прихотью социалистов, которая, согласно советнику либералу, „вредна для Республики Молдова, потому что посредством дешевого популизма они хотят получить голоса и уничтожить будущее этой страны”. Местный избранник отметил, что из-за социалистов в течение многих лет сотни проектов ждут решения в КМС, а ПСРМ занимается только представлениями, они только критикуют и не предлагают никаких решений. Ион Чебану добавил, что социалисты понимают, что проиграют на этом референдуме, и после 19 ноября должны будут ответить перед гражданами за то, что потратили девять миллионов леев.

Ион Чебану считает, что ПСРМ имеет большие проблемы с этим референдумом, потому что начинает понимать, что проигрывает. „Когда коллеги из ПСРМ, которые входят в Окружной избирательный совет голосует против того, чтобы Дорин Киртоакэ был участником плебисцита, встает вопрос о целесообразности  референдума. Но важна и позиция избирательных органов, и вас, которые называете себя гражданским обществом, должно интересовать это в первую очередь. Подумайте о том, что в следующем году у нас будут парламентские выборы, а в ЦИК жалобы не рассматриваются публично, нас не приглашают для этого, и этот референдум стартовал без очень ясного объяснения того, кто и как имеет право участвовать, регистрируются много нарушений”, - отметил Ион Чебану.

В этом же контексте депутат обвинил председателя фракции ПСРМ в КМС Иона Чебана в том, что в течение двух лет фракция блокирует все проекты об утеплении всех зданий Кишинева, привела к затягиванию закона о бюджете, а так же многих других важных решений.

По словам Иона Чебану, не может быть социальных аргументов для референдума, в только политические, поскольку требование о проведении референдума поступило от политической партии. Он отметил, что если референдум соответствует нормам Кодекса о выборах, тогда он приветствуется, но в ситуации, когда нарушается все, что можно нарушить, тогда не может быть и речи ни о каких аргументах. Ион Чебану считает очень серьезным то, что все делают вид, что не замечают недавнее разрешение Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, согласно которому, по отношению к Дорину Киртоакэ, а так же по отношению ко многим руководителям местных органов власти совершаются очень много злоупотреблений.

79-у публичные дебаты „Референдум анти-Киртоакэ: идем или бойкотируем, куда и почему ставим „галочку”?” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.




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