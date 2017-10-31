Звезду "Зачарованных" обвинили в хранении наркотиков

Полиция штата Вирджиния получила ордер на арест актрисы Роуз Макгоуэн - звезды сериала "Зачарованные". Ее обвиняют в хранении наркотиков, передает Associated Press.

Сообщается, что актриса в конце января этого года оставила личные вещи в аэропорту имени Даллеса. Среди вещей Макгоуэн были обнаружены наркотические вещества, количество и вид которых не раскрываются.

В течение девяти месяцев с актрисой безуспешно пытались связаться, после чего ордер на арест был передан в национальную базу данных правоохранительных органов, сообщает korrespondent.net

В то же время сама Макгоуэн, которая недавно заявила об изнасиловании Вайнштейном, отметила, что происходящее - это попытка заставить ее замолчать.

Роуз Макгоуэн - актриса, которая в числе первых заявила о том, что подверглась изнасилованию. Однако имени она изначально называть не стала. Только позднее, когда подробности инцидента узнали журналисты The New York Times, женщина подтвердила имя Вайнштейна.