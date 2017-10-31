Ракета Falcon загорелась во время приземления

В понедельник, 30 октября, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX загорелась после приземления на плавучую платформу в Атлантическом океане. Об этом пишет The Verge.

"Falcon 9 успешно вывела спутник на орбиту, но часть ракеты загорелась после посадки", – говорится в сообщении.

В то же время в SpaceX заявили об успешном приземлении первой ступени ракеты, не указав о возгорании, пишет korrespondent.net

Отмечается, что это был 16-й запуск ракеты в космос для SpaceX в текущем году – в два раза больше, чем в 2016-м. Компания Илона Маска 13 раз подряд посадила первую ступень раке