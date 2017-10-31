Конституционный суд одобрил проект по замене фразы "молдавский язык" на "румынский язык"

Обращение об изменении было сделано 35 депутатами от ЛП, ЛДПМ, ЕНПМ и ДПМ. Конституционный суд (КС) принял сегодня, 31 октября, решение об изменении статьи 13 конституции, которая относится к государственному языку. Обращение об изменении было сделано 35 депутатами от ЛП, ЛДПМ, ЕНПМ и ДПМ.

Парламент разработал проект, требуя получения отзыва на замену фразы "молдавский язык" на "румынский язык", сообщает unimedia.info.

Обращение было сделано 13 октября 2017 года.

"Сегодня был сделан первый шаг - установление исторической правды. Граждане Республики Молдова говорят на румынском языке", - подчеркнул депутата ПЛДМ Тудор Делиу.

На вопрос о том, если в парламенте будут найдены 67 голосов в поддержку изменения 13-ой статьи конституции, Делиу заявил:

"Они ведь представляют граждан Республики Молдова. Я знаю многих депутатов из всех партий, которые утверждают, что язык общения является румынским языком", - сказал Тудор Делиу.