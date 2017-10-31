Взрыв туннеля в Израиле: погибли не менее восьми человек

В результате подрыва подземного туннеля, выкопанного вглубь территории Израиля из Сектора Газа, погибли не менее восьми человек, еще 14 ранены, пишет newsru.co.il.

Отмечается, что количество погибших может еще вырасти, поскольку пятеро человек еще считаются пропавшими без вести.

По информации палестинских СМИ, среди погибших – командир Бригад Эль-Кудса (боевого крыла Исламского джихада) центрального округа сектора Газы Арафат Абу Маршид и его заместитель Хасан Абу Хаснин.

Также известно, что погиб командир элитного подразделения ХАМАС, прибывший на место происшествия вместе со спасательным отрядом, сообщает korrespondent.net

"За первым взрывом, контролируемым ЦАХАЛом, последовала серия не менее мощных взрывов. Предположительно, в туннеле сдетонировала хранившаяся в нем взрывчатка. В частности, один из таких взрывов привел к гибели спасателей из ХАМАСа и Исламского джихада", – пишет издание.

В свою очередь Исламский джихад обвинил Израиль в "опасной эскалации" и заявил о своем праве "в любой удобный для себя момент ответить на сионистскую агрессию". В группировке объявлена общая мобилизация.