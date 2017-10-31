В киевском аэропорту самолет зацепил крылом автомобиль

Утром во вторник самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) при рулении зацепил крылом автомобиль кейтеринговой компании Sky Food Service в киевском аэропорту Борисполь.

Об этом сообщил президент UBC Group Игорь Гуменный, являющийся пассажиром этого самолета.

"Пытаюсь вылететь. Но сразу что-то пошло не так. Под крыло попала машина", – написал он на своей странице в Facebook.

Гуменный также добавил, что по техническим причинам вылет переносят. Самолет должен был вылететь в Харьков, пишет korrespondent.net