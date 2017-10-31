Власти хотят привлечь иностранные инвестиции в молдавские СМИ и кинематограф

Власти будут искать способы привлечения иностранных инвестиций в молдавские СМИ и кинематограф. Специалисты телерадиовещания предложили законодателям рассмотреть ряд документов, которые предусматривают развитие медийной инфраструктуры. Речь идет об отмене некоторых пошлин на импорт технического оборудования, а также введение ряда налоговых льгот.

"Развивать кинематограф на международном уровне очень трудно. Нужно хорошенько подумать, как выйти из этого тупика, в котором мы находимся 25 лет", - сказал директор Национального центра кинематографа Валерий Жереги.



"Нам просто необходимы определенные налоговые и финансовые льготы, чтобы создать условия для развития телевидения, чтобы можно было импортировать, ввозить, внедрять различные международные форматы, и чтобы молдавское телевидение выглядело интересно, захватывающе и, как следствие, приносило деньги", - отметил исполнительный директор Ассоциации по развитию Дмитрий Цыра.



Одна из проблем отрасли - нехватка специалистов.



"У нас мало сценаристов, режиссеров, продюсеров. И это действительно проблема. Второй важный момент - идеи, и третий - законодательная поддержка", - сказал директор по маркетингу GMG Георгий Агаданян.



На конференции присутствовал спикер Андриан Канду. Он отметил, что парламент сможет рассмотреть законодательные инициативы уже в начале 2018 года.



"Если мы требуем от СМИ продукцию местного производства, то государство должно думать, как поддержать это производство. Это финансовая поддержка, поддержка и защита авторских прав, и все то, что касается инфраструктуры", - отметил председатель парламента Андриан Канду.



Зарубежные гости поделились своим опытом в области СМИ.



В июле парламент создал рабочую группу, которая занимается улучшением законодательства в области СМИ. Эксперты работают над изменением кодекса телерадиовещания, привлечением иностранных инвесторов, разработкой нового закона о прессе и рекламе.

С 1 октября на телевидении и радио должно быть не меньше восьми часов отечественной продукции ежедневно.

Власти надеются, что поправки помогут развитию местных программ и передач, и станут стимулом для кинематографа.







