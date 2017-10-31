Додон высказался о попытке узаконить румынский язык,как государственный язык РМ

Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка как государственного языка Республики Молдова.

Так глава государства отреагировал на решение Конституционного суда (КС), который дал положительный отзыв на законопроект либерал-демократов об изменении Конституции по вопросу названия государственного языка. Заявление Додона появилось на его сайте через несколько минут после принятия решения, передает newsmaker.md

В своем заявлении президент отметил, что «в Конституции страны, и в данных переписи населения, и в опросах общественного мнения, и в средневековых архивных документах был и до сих пор указан молдавский язык как исторический язык молдавского народа».

«Подавляющее большинство коренного населения Республики Молдова считает, что говорит на молдавском языке. Если же кто-то, откуда и кем бы он ни был, сомневается на этот счет, мы можем организовать референдум, в ходе которого спросим граждан, какое название языка они предпочитают — румынский или молдавский», — заявил Додон.

По мнению президента, некоторые политики правого фланга и часть судей Конституционного суда ведут себя, «как оплачиваемые из-за границы наемники, цель которых привести Высший закон страны в соответствие с унионистским проектом для последующей ликвидации молдавской государственности».

Додон также добавил, что «после смены власти в результате парламентских выборов» действия и заявления членов КС пройдут тщательный правовой анализ.

Конституционный суд 31 октября дал положительный отзыв на законопроект либерал-демократов, касающийся изменения Конституции по вопросу названия государственного языка. Конституционные судьи считают, что в основном законе язык должен называться румынским, как и в Декларации о независимости страны.