Forbes назвал самую богатую покойную звезду года

Журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую покойную звезду 2017 года. Пятый год подряд рейтинг возглавляет поп-исполнитель Майкл Джексон.

По информации издания, за прошедшие 12 месяцев его доход составил 75 миллионов долларов, сообщает korrespondent.net

Второе место в списке занял Арнольд Палмер с заработанными 40 миллионами долларов, а замкнул тройку лидеров художник-карикатурист Чарльз Шульц (38 миллионов долларов).

Также в ТОП-10 вошли Элвис Пресли (35 миллионов), Боб Марли (23 миллиона), Том Петти (20 миллионов) и Принс (18 миллионов).

Замыкают десятку писатель и мультипликатор Теодор Зойс Гайзель, извесный как Доктор Сьюз (16 миллионов), участник The Beatles Джон Леннон (12 млн), а также Альберт Эйнштейн (10 миллионов).