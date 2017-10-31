Samsung отчитался о рекордной прибыли

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics Co. Объявил о получении рекордной прибыли по итогам третьего квартала этого года. Кроме того. в компании рассказали о перестановках в руководствах.

Как говорится в отчетности, чистая прибыль Samsung Electronics в III квартале выросла до 11,2 трлн вон (9,9 млрд долларов) с 4,5 трлн вон за аналогичный период 2016 года.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 29,7% и составила 62,05 триллиона вон (55,2 миллиарда долларов). Операционная прибыль достигла 14,53 триллиона вон (12,9 миллиарда долларов), увеличившись в 2,8 раза по сравнению с аналогичным показателем годичной давности.

Вместе с тем операционная прибыль мобильного бизнеса компании выросла в 33 раза, до 3,29 триллиона вон (2,9 миллиарда долларов), пишет korrespondent.net

Акции Samsung Electronics подорожали почти на 2% на торгах в Сеуле во вторник, их цена близка к историческому максимуму. С начала 2016 года стоимость бумаг выросла более чем вдвое. Однако руководство компании отмечает, что "цена акций все еще остается низкой по сравнению с другими глобальными фирмами".

Компания также сообщила, что назначила новых руководителей трех основных подразделений: по производству полупроводников и дисплеев (Device Solution), мобильных телефонов (IT & Mobile Communications) и потребительской электроники (Consumer Electronics). Кроме того, на пост председателя совета директоров рекомендован нынешний финдиректор Samsung Ли Сан Хун (Lee Sang-hoon), говорится в пресс-релизе.