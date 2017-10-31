Женщина убила 15 человек при попытке отравить мужа

В Пакистане женщина отравила ядовитым молоком 15 человек, пытаясь убить своего мужа, сообщает Daily Pakistan.

Инцидент произошел в городе Музаффаргарх в штате Пенджаб. 21-летнюю Асию Биби против воли выдали замуж за Амджада Лашари, хотя девушка была влюблена в его двоюродного брата по имени Шахида.

"Асия была недовольна браком, ссорилась с супругом и даже вернулась к своим родителям, но они отправили ее обратно. В качестве мести девушка решила убить своего мужа", – говорится в сообщении.

Вернувшись домой, Асия подмешала в молоко Лашари яд, но по каким-то причинам он отказался его пить. Потом свекровь случайно приготовила ласси (индийский напиток) из отравленного продукта и напоила им гостей. В результате во время ужина отравились 27 человек, 15 из них, в том числе Амджад, позже скончались, пишет korrespondent.net

В ходе расследования Асия призналась, что хотела выйти замуж за Шахида, но поскольку она уже была связана брачными узами, то они вместе разработали план убийства Амджада. Девушка утверждает, что именно Шахид дал ей яд. Его также задержала полиция.