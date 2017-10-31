Стрельба в университете США: один человек погиб

Мужчина открыл огонь на территории университетского кампуса в городе Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта, один человек погиб.

"Подтверждаем, что один человек погиб на территории Университета Юты. Подозреваемый не задержан", – говорится в заявлении полиции города в Twitter.

Отмечается, что около 21:00 по местному времени (5:00 по млд) образовательное учреждение сообщило о выстрелах. Руководство университета распространило среди студентов и сотрудников предупреждение, рекомендовало оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу, пишет korrespondent.net

Полиция опубликовала фотографию предполагаемого злоумышленника. По делу о стрельбе разыскивается 24-летний Остин Бутейн. Полиция считает, что он "вооружен и опасен".