Грузовик протаранил микроавтобус в России: пять жертв

В Петровском районе Саратовской области РФ столкнулись грузовик КамАЗ и микроавтобус Volkswagen Caravelle. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения. Все пострадавшие являются гражданами Таджикистана.

По предварительным данным МВД, 28-летний водитель КамАЗа не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.

"В результате ДТП скончались на месте два пассажира микроавтобуса, 21-летний водитель Volkswagen Caravelle и 29-летний пассажир скончались при транспортировке в лечебное учреждение. Еще один 29-летний пассажир микроавтобуса скончался в больнице", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в больницы доставлены шесть пассажиров микроавтобуса в возрасте от 19 до 36 лет.

По факту автоаварии проводится проверка, пишет korrespondent.net