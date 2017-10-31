В Петровском районе Саратовской области РФ столкнулись грузовик КамАЗ и микроавтобус Volkswagen Caravelle. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения. Все пострадавшие являются гражданами Таджикистана.
По предварительным данным МВД, 28-летний водитель КамАЗа не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.
"В результате ДТП скончались на месте два пассажира микроавтобуса, 21-летний водитель Volkswagen Caravelle и 29-летний пассажир скончались при транспортировке в лечебное учреждение. Еще один 29-летний пассажир микроавтобуса скончался в больнице", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в больницы доставлены шесть пассажиров микроавтобуса в возрасте от 19 до 36 лет.
По факту автоаварии проводится проверка, пишет korrespondent.net
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