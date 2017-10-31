В Индии из желудка пациента извлекли 600 гвоздей

В Индии хирурги сумели извлечь более 600 гвоздей из желудка пациента, страдающего психическим расстройством. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Уникальную операцию провели медики одного из медицинских колледжей в Калькутте. По словам хирурга Сиддхартхи Бисваса, желудок пациента был буквально набит гвоздями. Для извлечения острых предметов они использовали мощный магнит.

"Он психически нестабилен и имеет привычку глотать всякие вещи. Но мы и представить не могли, что в его животе окажется столько гвоздей", – рассказал журналистам родственник пациента.

Больной начал жаловаться на сильные боли в животе в прошлом месяце, его доставили в больницу, где УЗИ показало, что желудок переполнен гвоздями. Врачи стали готовить его к операции. Она прошла успешно. Сейчас пациент стабилен, сообщает korrespondent.net