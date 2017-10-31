ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

Источник