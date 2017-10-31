Принц Гарри и его возлюбленная оказались родственниками

Британский принц Гарри и его возлюбленная, американская актриса Меган Маркл, оказались дальними родственниками, передает Daily Mail. Одним из предков девушки оказался высокий шериф графства Дарем Ральф Боуз, потомком которого является и внук Елизаветы II.

Сообщается, что Ральф Боуз жил в XV веке. Его внучка вышла замуж и взяла фамилию Хасси. В свою очередь, ее внук Кристофер Хасси уехал в Америку, где основал Нантакет. Маркл - потомок Хасси по отцовской линии.

Издание также сообщает, что внук Боуза остался в Англии, где занял должность члена парламента. В 1767 году его дочь вышла замуж за графа Стратмора и Кингхорна Джона Лайона.

А спустя пять поколений Элизабет Боуз-Лайон стала женой короля Георга VI. Ее старшей дочерью является королева Елизавета II, ныне правящая монархиня и бабушка принца Гарри, сообщает korrespondent.net