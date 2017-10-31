Финская авиакомпания будет взвешивать пассажиров

Авиакомпания Finnair намерена взвешивать пассажиров вместе с багажом, чтобы получить данные о средней загруженности рейсов. Как сообщает Yle, Finnair собирается установить в аэропорту Хельсинки-Вантаа электронные весы, предназначенные для взвешивания пассажиров, которое будет проходить на добровольной основе.

Этой осенью Finnair собирает предварительные данные о том, сколько в среднем весят путешественники и их багаж. Среднестатистический вес в дальнейшем намерены использовать при вычислениях, необходимых для расчета загруженности и сбалансированности самолетов.

На первом этапе авиакомпания соберет данные 150 пассажиров. Компания надеется, что путешественники примут активное участие в акции по сбору информации. По словам представителей Finnair, вес будет учитываться анонимно, а цифры на весах не увидит никто, кроме персонала.

В базу данных будут записаны пол и возраст пассажира, цель его поездки и общий вес вместе с багажом.

После того, как предыдущая информация будет собрана, эксперты решат, сколько взвешиваний нужно будет провести дополнительно для того, чтобы собранные данные можно было считать статистически корректными, пишет korrespondent.net