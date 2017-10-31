СМИ: Илон Маск встречается со звездой "50 оттенков"

Основатель компаний Tesla и SpaceX закрутил роман со звездой фильма "50 оттенков серого" Дакотой Джонсон, передает Celebrity Insider. Пара была замечена в минувшие выходные в бразильском Рио-де-Жанейро.

Известно, что до этого Илон Маск встречался с экс-супругой Джонни Деппа - актрисой Эмбер Херд. Однако пара рассталась, по слухам, из-за чрезмерного напора девушки ускорить свадьбу с миллиардером.

Также предпринимателя смутило прошлое Херд, и в частности - трехлетний роман с женщиной-фотографом Тасей Ван Ри.

Дакота Джонсон - американская актриса и модель, которая прославилась после роли в серии фильмов "50 оттенков серого". Она также является дочерью актрисы Мелани Гриффит и падчерицей Антонио Бандераса.