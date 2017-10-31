Мужчина украл рюкзак у покупателя в столичном магазине

До двух лет тюрьмы грозит мужчине, укравшему рюкзак у покупателя в магазине на Чеканах. Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения.

По данным полиции, потерпевший оставил рюкзак без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник. Сумма ущерба составила три с лишним тысячи леев.

Вора задержали. Ему грозит до 13 тысяч леев штрафа либо тюремное заключение.







