Румыния хочет купить молдавскую энергетическую компанию

Румыния намерена купить в Молдове энергетическую компанию. Как сообщил глава Социал-демократической партии Ливиу Драгня, с такой инициативой на заседании правящей коалиции выступил премьер Михай Тудосе.

"Он представил свои предложения, в том числе о покупке румынской государственной компанией в Молдове энергетического предприятия. И у него сеть вся наша политическая поддержка, так как это хорошее экономическое и стратегическое решение для Румынии, и не только", - сказал председатель СДП Ливиу Драгня.



О какой именно компании идет речь, Драгня не уточнил, однако пресса предположила, что "Трансгаз", администрирующий строительство газопровода Яссы-Унгены.



В ноябре в Кишиневе состоится совместное заседание правительств Румынии и Молдовы.





