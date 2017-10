В Германии арестован сириец, готовивший теракт

Полиция Германия арестована в городе Шверине (земля Мекленбург-Передняя Померания) арестовала 19-летнего гражданина Сирии Ямена А., которого подозревают в подготовке теракта.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-релиз федеральной прокуратуры в Карлсруэ, задержание произошло в рамках спецоперации Федеральной полиции ранним утром во вторник, 31 октября, передает MIGnews.



Как утверждают правоохранительные органы, не позднее июля 2017 года сириец принял решение совершить взрыв на территории Германии. При этом, руководствуясь исламистской идеологией, он собирался убить и ранить как можно большее число людей. Кроме того он уже предпринял конкретные действия по организации теракта.



Как известно, задержанный приобрел все составляющие для взрывчатки.



Следствие располагает вескими доказательствами его планов, однако выбрал ли он конкретную цель, остается неизвестным. Также неясно, состоял ли он в каких-либо террористических организациях.



