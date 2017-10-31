На жилой дом в Индии упала дверь самолета

Дверь легкомоторного тренировочного самолета упала на террасу жилого дома в Индии, никто не пострадал, сообщила полиция.

Инцидент произошел в понедельник в городе Секундерабад, штат Телангана. Самолет Diamond DA42, принадлежащий местной авиационной академии, выполнял тренировочный полет на высоте около 750 метров. По неустановленным причинам его начало трясти и у него отвалилась дверь, которая упала на террасу двухэтажного дома.

В результате инцидента никто не пострадал. Находившиеся в самолете пилоты смогли успешно его посадить, а на террасе в тот момент никого не было, пишет РИА Новости

"Это было как взрыв, мы выбежали в панике. После того, как мы вышли из здания, соседи сказали нам, что что-то отвалилось от самолета", — цитирует издание Times of India владельца дома Ганеша Ядава, местного активиста партии Индийский национальный конгресс.

Представитель полиции Каран Кумар Сингх заявил, что пока полиция не оформила произошедшее как правонарушение, но ведется проверка обстоятельств инцидента, которой в том числе занимаются специалисты Главного управления гражданской авиации Индии (DGCA).







