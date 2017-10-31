Испания отменила независимость Каталонии

Конституционный суд Испании приостановил действие декларации о независимости Каталонии, одобренной властями региона 27 октября, сообщил официальный представитель суда.

В пятницу парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

Тем временем отстраненный от власти главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил не пресс-конференции в Брюсселе, что Испания развернула агрессивную кампанию против каталонского народа.

По словам бывшего лидера Каталонии, у испанского суда нет оснований для возбуждения дела против него и его министров, а угрозы в их адрес говорят об агрессии Мадрида.

Об отъезде Пучдемона в Бельгию сообщил накануне его адвокат. При этом он не уточнил, собирается ли его подзащитный просить политического убежища в этой стране.

Прокуратура Испании угрожает выдвинуть против Пучдемона и его коллег обвинения в организации мятежа в связи с проведенным 1 октября референдумом о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем, сообщает ВВС.