На Хэллоуин ребенка угостили метамфетамином вместо конфет в США

В США мать одного из детей, ходивших по домам соседей и собиравших угощения перед Хэллоуином, обнаружила среди них пакет с метамфетамином. Инцидент произошел в индейской резервации Меномини, расположенной в штате Висконсин. Об этом сообщает New York Post.

Положил ли кто-то наркотик в пакет намеренно или же он упал туда случайно, пока неизвестно. Сообщается только, что женщина сразу обратилась в полицию. Стражи порядка подтвердили, что в пакете на самом деле находится запрещенный препарат, пишет lenta.ru.

Другие дети метамфетамин в подарок не получили, отмечает издание.

В конце октября стало известно, что власти американского штата Нью_Джерси перед Хеллоуином призвали опасаться конфет с марихуаной. Сторонники легализации каннабиса считают конфеты с наркотиком городской легендой.

В США выпрашивание конфет — одна из главных традиций Хэллоуина. Дети, наряженные в костюмы, ходят по своим районам от дома к дому с вопросом «Неприятность или угощение?» (trick-or-treat). «Неприятность» означает шуточную угрозу причинить зло хозяину дома или его имуществу, если он не даст конфеты. Некоторые американцы просто оставляют сладости на крыльце.