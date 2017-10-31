Французы создали брюки с картой Петербурга

Французский модный дом Celine представил новую коллекцию одежды сезона осень-зима 2017, в которую вошли брюки с картой Ленинграда. Фотография модели размещена на официальном сайте бренда.

Стоимость укороченных шелковых брюк с поясом из такой же ткани составляет 2,5 тысячи евро (169 тысяч рублей). На них изображена карта Ленинграда и Ленинградской области времен СССР. Одежду из коллекции можно купить в бутиках компании по всему миру, а также заказать на сайте, пишет lenta.ru.

Celine — французский дом моды, основанный в 1945 году Селин Випиана и ее мужем Ричардом. Бренд производит женские сумки, одежду и аксессуары класса люкс. С 1996 года компания является частью международного холдинга LVMH. Компания владеет бутиками по всему миру, а также продает одежду онлайн. В Москве свои коллекции она представляет в ЦУМе, а в Санкт-Петербурге — в ДЛТ.