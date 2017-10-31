Перестрелка между полицейскими и грабителями банка в Испании попала на видео

Попытка ограбления отделения одного из банков в испанском городе Кангас-де-Онис (провинция Астурия) привела к перестрелке между полицейскими и налетчиками. Видео публикует El Mundo.

Один из стражей порядка получил ранение в руку. Бандиты ворвались в офис финансового учреждения около 9:20 утра по местному времени (11:20 млд).

Сотрудникам банка удалось нажать тревожную кнопку и вызвать патрульных. Один из гангстеров вышел из филиала и сдался. Другой остался в помещении, взял в заложники служащих филиала и начал отстреливаться. Место происшествия оцеплено, с налетчиком ведутся переговоры, пишет lenta.ru.