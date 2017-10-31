Жители столицы с проблемами зрения и слуха бесплатно получат протезы

Глазные протезы, слуховые аппараты и трости получат бесплатно жители столицы с проблемами зрения и слуха. По словам главы столичного управления здравоохранения, закупили их за счет мэрии. На эти цели было выделено пять млн леев. Изготавливают глазные протезы в Онкоинституте. 23 пациента из списка ожидания уже их получили.

"Нам предложили заключить контракт с территориальной медассоциацией Центр, которая направит к нам около 50 человек из Общества слепых. У некоторых проверим протезы, другим сделаем заново", сообщила директор Онкоинститута Лариса Катринич.

Кроме того, были приобретены более 540 аудиотермометров для людей с недостатками зрения и 350 слуховых аппаратов для слабослышащих.

"Из всех денег, выделенных муниципальным советом, было потрачено уже около 2 млн леев. Еще три миллиона перенаправят на другие нужды", сказал глава столичного управления здравоохранения Михай Молдовану.

Проект завершится, когда помощь получат все нуждающиеся.

Всего в Молдове более 4800 граждан с проблемами слуха. Еще у 850 пациентов есть нарушения зрения.