Полиция Таллина застрелила мужчину, бросавшегося на прохожих с ножами

Эстонская полиция застрелила на центральной площади Таллина мужчину, который размахивал ножами, пугая прохожих. Об этом сообщает издание ERR.ee

В полицию сообщили, что в сторону площади Вабадузе движется босой мужчина, размахивая ножами. Правоохранители приказали ему положить холодное оружие на землю, но мужчина не послушался. Они сделали три предупредительных выстрела.

"После этого мужчина побежал в сторону полицейских, они в него выстрелили, и мужчина упал", - сообщили в полиции.

Доставленный с тяжелыми ранениями в Североэстонскую региональную больницу мужчина скончался около полудня. Во время инцидента больше никто не пострадал, сообщает korrespondent.net