О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Полиция Таллина застрелила мужчину, бросавшегося на прохожих с ножами
// фото: Корреспондент.net,
15:25, 31 Oct 2017
просмотров 94 | комментариев 0

Эстонская полиция застрелила на центральной площади Таллина мужчину, который размахивал ножами, пугая прохожих. Об этом сообщает издание ERR.ee

В полицию сообщили, что в сторону площади Вабадузе движется босой мужчина, размахивая ножами. Правоохранители приказали ему положить холодное оружие на землю, но мужчина не послушался. Они сделали три предупредительных выстрела.

"После этого мужчина побежал в сторону полицейских, они в него выстрелили, и мужчина упал", - сообщили в полиции.

Доставленный с тяжелыми ранениями в Североэстонскую региональную больницу мужчина скончался около полудня. Во время инцидента больше никто не пострадал, сообщает korrespondent.net




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День будет напряженным с самого утра. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, or my GODFATHER IS A PRESIDENT just a little bit…
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...