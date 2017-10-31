Под Радой продолжают митинговать 200 человек

Сегодня, 31 октября, была снята усиленная охрана в правительственном квартале, где под стенами Верховной Рады две недели продолжается акция протеста. На данный момент в районе парламента остаются 200 митингующих, сообщает Укринформ.

Как отмечается, здание парламента по периметру продолжают охранять около трех десятков полицейских.

Железных заборов, которые были установлены по Грушевского со стороны улиц Липской и Шелковичной, уже нет. Зато митингующие обустроили там низкие деревянные заборы, изготовленные собственноручно.

Палаточный городок продолжает действовать на части улицы Грушевского и в Мариинском парке. В то же время на площади Конституции установлен большой шатер медиацентра участников акции.

На площади Конституции, напротив Рады, также разложено около сотни тыкв, вырезанных в стиле Хеллоуина. К ним приделаны флаги Форум SOS и плакаты с надписями Верните наши вклады и Обіцянки не цяцянки.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 октября возле Верховной Рады собрались около четырех тысяч человек. Участники акции требовали, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и ввести пропорциональную избирательную систему по открытым спискам.

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что акция возле Верховной Рады продлится до начала ноября.