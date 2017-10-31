Искусственный интеллект поможет выявить самоубийц

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии учёные из Университета Питтсбурга выяснили, что мозг склонных к суициду людей отличается особым видом активности, который при своевременной диагностике легко выявить, сообщает Science Alert.

Испытания специальной программы для выявления людей с суицидальными наклонностями продемонстрировали высокую готовность к медицинскому применению — из 34 участников исследования искусственный интеллект безошибочно определил 17 человек, пытавшихся свести счёты с жизнью.

Во время сканирования мозг склонных к суициду людей особым образом реагировал на ключевые слова, связанные с самоубийствами. При этом неврологи из Университета Торонто провели исследование, согласно которому существуют биологические изменения в организме людей, склонных к суициду.

Учёные считают, что людей с серьёзными расстройствами психики от суицида могут спасти превентивные меры, например ношение электроэнцефалографа — прибора для регистрации разности потенциалов между точками головного мозга, пишет life.ru