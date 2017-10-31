«Яндекс.Такси» вновь поднял тарифы

Онлайн-сервис заказа такси «Яндекс.Такси» вновь поднял тарифы. Если первоначально минимальная цена поездки (15 леев) включала 5 км пути, затем три, потом два, то теперь — только один. То есть поездка на «Яндекс.Такси» подорожала на 5 леев. В компании очередное повышение тарифов объяснили желанием улучшить качество услуг.

Российский онлайн-сервис заказа такси «Яндекс.Такси» за несколько месяцев с момента своего прихода на молдавский рынок успел несколько раз поднять тарифы. Теперь за 15 леев (минимальная цена поездки) можно проехать только 1 км пути.

В «Яндекс.Такси» подорожание объяснили тем, что хотят привлечь больше водителей. «И таким образом снизить среднее время подачи машины, улучшить качество услуг и доступность такси. Поездки, заказанные через «Яндекс.Такси», по-прежнему одни из самых доступных в Кишиневе, особенно на короткие расстояния», — сообщили NM в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Когда компания минувшим летом появилась на молдавском рынке, в минимальную стоимость поездки были включены 5 км пути, и это было в 2-2,5 раза ниже, чем в других сервисах такси в Кишиневе. Позже «Яндекс.Такси» снизила минимальное расстояние, включенное в поездку, сначала до 3 км, затем до 2 км, а сейчас до 1 км. Стоимость поездки свыше 1 км остается на прежнем уровне: 5 леев за 1 км по городу и 10 леев — за городом.

У большинства кишиневских служб такси, отметим, установлены фиксированные тарифы. Обычно поездка по району стоит 30 леев, а из района в район может варьировать от 35 леев до 55 леев. Таким образом, сейчас поездка на «Яндекс.Такси» на короткие расстояния стоит дешевле, чем у других компаний, однако на более длинные расстояния стоимость сравнялась, а иногда она и дороже, чем у конкурентов.

Сколько автомобилей сейчас задействовано в сервисе «Яндекс.Такси» в Кишиневе, там ответить отказались. Летом, когда сервис только появился на рынке Молдовы, водители говорили, что в сервисе около 20 автомобилей. Сейчас водители, работавшие в службе, с которыми пообщался NM, называли цифру от 400 до 600 автомобилей.

Примечательно, что при более низких ценах сервис доплачивал водителям за каждую совершенную поездку. Так, первоначально доплата составляла 40 леев за поездку, затем эту сумму снизили до 30 леев, а потом и до 20 леев. В «Яндекс.Такси» сказали, что не разглашают условия «мотивации» водителей такси, пишет newsmaker.md