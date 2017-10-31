Новогодний каток перенесли к Национальной библиотеки

Помимо новогодней елки, ярмарки, на улице 31 августа на зимние праздники будет открыт каток.

По словам директора Национального дворцы Moldova Concert Андрея Локомана, каток будет установлен недалеко от Национальной библиотеки. Вход будет платный. Рабочие уже приступили к установке.

В прошлом году каток был установлен на площади Великого Национального Собрания, где, кстати, проходили протесты. В этом году на площади будет установлена только елка от мэрии города.

Напомним, что накануне исполняющий обязанности градоначальника Нистор Грозаву сообщил, что в этом году рождественской ярмарки на центральной площади столицы не будет. Ее перенесут на улицу 31 августа.

Дорин Киртоакэ выразил возмущение. В 2007 году главную елку украли, в 2008 –м ее арестовали, а теперь и вовсе хотят спрятать подальше от всех, написал на своей странице в социальных сетах градоначальник. Он считает, что Рождество и Новый год, такие по значимости праздники, как и Храм города, а значит и отмечать их нужно непременно на центральной площади, пишет rtr.md