Пригнать автомобиль из Италии: молдаванин пытался провезти через границу украденный Lexus

Гражданин Республики Молдова пытался пересечь границу через румынский пограничный пост "Рэдэуць Прут" на автомобиле марки Lexus, стоимостью 54 тысячи евро, который был украден в Италии.

Инцидент произошел 30 октября, около 08:40. 34-летний гражданин Молдовы пытался пройти пограничный контроль. К погранпосту он подъехал на автомобиле марки Lexus, зарегистрированному в Украине, передает tv8.md.

Во время проведения проверки, пограничники установили, что серия шасси нанесена поверх оригинальной. Проверив оригинальную серию шасси, сотрудники пограничной полиции выяснили, что транспортное средство фигурирует в базе данных автомобилей, разыскиваемых властями Италии. Машина была объявлена украденной 30 сентября 2017 года.

Водитель Lexus заявил, что получил 250 евро от гражданина Украины за то, чтобы привезти машину из Румынии в Республику Молдова. Он сообщил, что не знал о том, что автомобиль был украден в Италии.

Пограничники ведут расследование по факту кражи, оборота и вождения по общественным дорогам автомобиля с поддельными номерами. Автомобиль, стоимостью около 257 600 леев был задержан на территории пограничной полиции до завершения следствия, пишет point.md