Подросток угнал машину автошколы в Оргееве

31 октября, около 02:30 на трассе у населенного пункта Захареука Теленештского района экипаж патрульной полиции заметил хаотично едущий автомобиль с надписью Școala auto.

Патрульные указали водителю на необходимость остановиться, однако он отказался выполнить приказ и продолжил двигаться, превысив скорость, в сторону Оргеева, передает tv8.md.

Во время преследования по одной из улиц Оргеева на помощь патрульным инспекторам прибыл еще один экипаж Национального инспектората патрулирования, который попытался остановить водителя. Он, однако, не подчинился требованиям сотрудников органов правопорядка.

Полицейским удалось его заблокировать, когда он выехал на встречную полосу. Водитель машины автошколы выполнил маневр, в результате которого нанес повреждения одной из машин патрульных инспекторов.

Сотрудникам полиции пришлось силой вытаскивать его из автомобиля. Как оказалось, машиной управлял 17-летний подросток, у которого не было водительских прав.

Несовершеннолетний признался в том, что угнал машину с автомойки в Оргееве, на которой работает.

На место происшествия была вызвана оперативная группа инспектората полиции Оргеева, которая запротоколировала нарушение закона, пишет point.md