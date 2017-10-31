ДТП в Центре: от удара автомобиль врезался в столб

Два автомобиля получили серьезные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 30 октября в центре Кишинева.

Авария случилась на перекрестке улиц 31 августа и Бэнулеску-Бодони, сообщает today.md.

Столкновение произошло между автомобилями моделей Volkswagen и Peugeot. После удара Volkswagen застрял посреди улицы, а Peugeot вынесло на тротуар.

Неизвестно кто из водителей виноват в ДТП. Также нет данных о пострадавших. Из фотографий, сделанных очевидцем аварии, ясно, что происшествие стало результатом того, что один из водителей не уступил право проезда. Оба автомобиля сильно пострадали в столкновении, пишет point.md