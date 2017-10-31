За Кафедральным Собором „Рождество Господне” в центре столицы будет построено вспомогательное здание, предназначенное для сотрудников церкви. Кишиневский муниципальный совет одобрил концепцию будущего здания на своем заседании 31 октября.
Временно исполняющий обязанности генерального примара муниципия Кишинева Нистор Грозаву сказал при представлении проекта, что священники теперь должны менять свою одежду в каких-то вагонах возле собора, потому что у них нет подходящего места для этого. В пристройке будет также благоустроено помещение для приема делегаций.
Площадь вспомогательного здания составит около 700 квадратных метров и высота шесть с половиной метров, сообщает IPN.
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