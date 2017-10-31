Власти Новой Зеландии завели инстаграм о смерти на пляже

Новозеландские власти решили нестандартно подойти к пропаганде безопасности у водоемов и завели в Instagram блог о пляжных развлечениях смерти с косой.

Мрачный символ бренности всего сущего отрывается по полной, заставляя вас завидовать: «Даже у смерти жизнь интереснее, чем у меня». Дама с косой играет в пляжный волейбол, плавает на надувном розовом фламинго, фотографируется у живописного водопада, потягивает коктейли, наблюдает за отдыхающими с вышки, как бы готовая в любой момент прийти к тонущему.

Жесткая рекламная кампания направлена на 18–24-летних мужчин. Именно эта категория граждан, как показали исследования, чаще всего подвергается смертельному риску на морских пляжах, озерах и реках Новой Зеландии. К молодым людям правительство решило обратиться таким необычным способом, отказавшись от традиционной социальной телерекламы.

Ежегодно на водоемах страны гибнут более сотни человек. Зачастую причиной становится злоупотребление алкоголем, пишет moya-planeta.ru.